Nevi (FI), su Toti non cambia la nostra linea garantista

"Su Toti non cambia la nostra linea garantista. Neanche in questa occasione deroghiamo dal principio della presunzione di innocenza": Raffaele Nevi, portavoce nazionale e vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, commenta così l'indagine sul presidente della Liguria.

"Speriamo che in tempi rapidi il presidente riesca a chiarire sua posizione - aggiunge il parlamentare umbro - e tornare a governare la Regione Liguria. Auspichiamo la massima velocità per garantire che ci sia la massima continuità amministrativa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA