Chiusa la quinta edizione del Norcia Glocal economic forum

Chiusa la quinta edizione del Norcia 2024 Glocal economic forum di Esg89 che ha visto a confronto molti imprenditori nazionali con le istituzioni per discutere di sostenibilità, prospettive future e l'importanza di fare rete tra gli stakeholder "per garantire, così, una lunga vita alle imprese italiane".

Tra gli appuntamenti - è detto in un comunicato degli organizzatori - le interviste moderate dal patron Giovanni Giorgetti con il senatore e commissario alla ricostruzione Guido Castelli e l'onorevole Raffaele Nevi sul futuro del cratere.

"Nella storia ogni terremoto ci costringe a rileggere la società, è una sorta di spinta obbligata a fare di più, puntiamo a finire i lavori della Basilica entro il 2025" ha commentato il commissario.

"Lo scopo non è mantenere ciò che abbiamo avuto, ma migliorare ciò che abbiamo" ha aggiunto Nevi.



