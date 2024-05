Schlein, il tema del lavoro è diventato centrale per il Pd

"In questo anno il tema del lavoro è diventato centrale per il Partito democratico.

Siamo impegnati nel portare avanti la battaglia sul salario minimo che Giorgia Meloni e la destra hanno voluto frenare, ma non fermare": è quanto ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein, oggi a Marsciano, la prima tappa in Umbria nel corso della giornata. "Quando abbiamo portato la legge in Parlamento insieme alle altre opposizioni - ha aggiunto la segretaria - hanno deciso con la maggioranza, violentemente, di svuotarla e non farla passare, adesso chiediamo ai cittadini di firmarla per riportarla in Parlamento con la loro forza e vediamo che Giorgia Meloni avrà il coraggio di voltare le spalle a che questa volta". "Penso di no e su questa battaglia continueremo a insistere", ha sottolineato Schlein.



