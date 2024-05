Mamma Falcinelli, 'Matteo ha tentato suicidio più volte'

"La prima cosa che mi ha detto che mi ha commosso molto è che, con le lacrime negli occhi, mi ha detto: "Mamma quello che ho vissuto è stato terribile. Ho tentato il suicidio più volte"". Queste le parole di Vlasta Studenicova, madre di Matteo Falcinelli, ad Agorà su RaiTre.

"Matteo rientrerà in Italia a breve…poi ritornerà per il semestre estivo", ha aggiunto la donna. "Il governo sta lavorando per aiutare Matteo a terminare i suoi studi negli Stati Uniti e laurearsi. Ringrazio il ministro Tajani che ci ha chiamato ieri personalmente e che ci è stato di grande aiuto e supporto", ha concluso.



