Perugia, Avs ha presentato i candidati per le Comunali

Una lista composta da 17 donne, con una candidata che ha appena compiuto 18 anni, e da 15 uomini, ed espressione di diverse 'vertenze', dal mondo studentesco a quello ambientale, passando a quello dei partiti e associazionistico: Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato a Perugia, nel corso di una conferenza stampa alla Sala della Vaccara, i candidati per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, alla presenza di Nicola Fratoianni, deputato Avs e segretario nazionale di Sinistra Italiana.

Oltre alla lista "Verdi Sinistra" delle prossime amministrative, per l'occasione sono stati presentati anche i candidati alle Europee di Avs, con l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio e il perugino Pierluigi Vossi, vicepresidente nazionale dell'Associazione allenatori di calcio, entrambi candidati nel collegio centrale.

Una presentazione congiunta voluta, come ha spiegato il segretario regionale di Sinistra Italiana Fabio Barcaioli, per legare le amministrative alle questioni europee "che riguardano sempre più aspetti locali".

Durante l'incontro è stato ricordato il percorso unitario del mondo ambientalista e della sinistra ormai intrapreso da molti mesi, che punta su temi quali la mobilità pubblica e sostenibile, il salario minimo comunale per gli appalti pubblici, il progetto di scuole aperte, la creazione della casa internazionale delle donne. Temi fondamentali ripresi anche dagli interventi di alcuni candidati e candidate alle elezioni comunali.

Una "bellissima lista, giovane e piena di donne" ha commentato Fratoianni per poi aggiungere: "Questo non è esercizio di stile perché il protagonismo delle donne sta a significare la ricerca di un'altra idea della politica. Il protagonismo di genere è una condizione e una conquista".

Per Fratoianni per le elezioni comunali di Perugia si è poi costruito "un piccolo miracolo" con l'unità del fronte progressista "per creare una alternativa e sconfiggere una terribile destra che con ministri e politici fatica ancora a pronunciare parole come antifascismo e resistenza".

E parlando della candidatura di Vittoria Ferdinandi per il centrosinistra ha detto che "sarà una splendida sindaca". "Ci voleva - ha sottolineato - una boccata di ossigeno così per questa città che ha tantissime potenzialità e che la destra in questi anni ha depresso. Una speranza, insomma, per una città che si merita altro dopo 10 anni di destra".

Affrontando il tema delle elezioni europee, un passaggio "che avrà a che fare con la nostra vita", Fratoianni ha affermato che ci vuole prima di tutto una Europa "perché non è scontato che ci sia se rimane ferma davanti a guerre, diritti civili e giustizia sociale". "Serve anche qua, attraverso i nostri candidati, un punto di vista rosso-verde per rendere più forte l'ecologismo" ha concluso.

Questi i nomi dei candidati alle elezioni comunali: Sonia Albanesi, Antonietta Alonge, Nicoletta Bernardi, David Bianconi, Massimo Cecconi, Simonetta Cianetti, Nestore Ciaramelletti, Cristina Di Leo, Gaia Luna Discepoli, Lorenzo Falistocco, Lara Gerbi, Riccardo Giangreco, Eva Hausegger, Maxwell Ibekwe, Astolfo Lupia, Pietro Marsili, Fabrizia Mastropaolo, Marco Minni, Maria Nerio Esther, Leonardo Panfili, Francesco Pellicoro, Salvatore Piccinno, Giulia Pretini, Marta Rondi, Lorena Italia Rosi Bonci, Salvatore Rubino, Ahmed Sabri, Pietro Scioscia, Alice Spilla, Sveva Stancati, Matilde Tamiazzo, Marina Toschi.



