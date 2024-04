Ai piedi della Basilica di Assisi nata la cavallina Love Pax

"Love Pax", è questo il nome prescelto dall'allevatore di cavalli da trotto Sergio Carfagna, per una puledrina venuta alla luce nella notte di San Silvestro nelle scuderie ai piedi della Basilica di Assisi.

Carfagna, simbolo di tenacia e resilienza del settore ippico attraversato da anni da pesanti crisi strutturali, ha letto nella macchia bianca sul muso della cavallina dal manto baio un cuore, "altro segno divino - spiega - di amore e pace, uno dei tanti che negli anni hanno attraversato la mia vita".

Sergio Carfagna, 68 anni, uomo di cavalli da generazioni, è il proprietario di una scuderia pluridecorata con vista sulla Basilica di San Francesco. È anche il proprietario dello stallone Iglesias, della campionessa Irina e della cavallina bianca Via Lattea, nota anche all'estero per la particolarità del suo manto, un un caso molto raro nella razza del trottatore italiano.

Il 2024 per l'ippica, il trotto, è l'anno della lettera "L" per battezzare i nuovi nati. In onore di San Francesco e di Assisi, simbolo di pace e fratellanza fra i popoli, Carfagna ha deciso di affiancare la parola "pax" ai nomi prescelti per tutti i nuovi nati. Decisione originale e significativa che arriva da un suggerimento dell'amico padre Danilo Reverberi, il frate francescano esperto e amante di cavalli, scomparso prematuramente nel marzo del 2021.

"Oggi più che mai - dice Carfagna, spesso protagonista di appelli "salva ippica" rivolti alle istituzioni - il mondo ha bisogno di amore e pace e questa cavallina che la natura ci ha regalato correrà in pista con quel nome che rappresenta un messaggio, piccolo per carità, ma sincero di fratellanza e speranza per il futuro che un settore in difficoltà come il nostro, con tante famiglie allo stremo delle forze, intende lanciare. Il nostro settore a 360 gradi merita attenzione, così non si va più avanti. Non lasciateci soli".



