Tanti appassionati alla seconda giornata di Only Wine

Si è chiusa con grande successo anche la seconda giornata di Only Wine, il salone dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine, che si sta svolgendo a palazzo Vitelli di Città di Castello.

Complice il meteo favorevole e l'inizio del lungo ponte del primo maggio - sottolineano gli organizzatori -, la manifestazione è stata visitata da centinaia di appassionati ma anche di turisti e stakeholders, attratti "dalle novità e dall'altissima qualità" dei vini proposti dalle 142 cantine provenienti da tutta Italia, con oltre 400 etichette, e da un programma "mai così ricco di eventi come in questa undicesima edizione". Accanto alle degustazioni ai banchi d'assaggio, sono stati infatti tanti gli appuntamenti di approfondimento, tra i quali le masterclass sullo Champagne, condotta da Gianluca Grimani, responsabile della "Guida Vitae" per Ais Umbria, Associazione italiana sommelier, sulla Falanghina del Sannio, guidata dal divulgatore enoico Francesco Saverio Russo, l' incontro sul "vino nella mixology da ristorazione" durante il quale Alfredo Voci ha fatto un excursus sulle pratiche consolidate dall'Ottocento per abbassare la gradazione alcolica e "prolungare il piacere della bevuta". Senza dimenticare la presentazione del consorzio Vinosanto Affumicato dell'Alto Tevere, che - si legge sempre nella nota - "ha il merito di avere fatto conoscere un'antica tradizione che appartiene a tutte le aeree vitivinicole di Toscana e Umbria".

Tra i protagonisti della domenica anche Guido Farinelli, che ha presentato il suo "Viaggio nella storia del vino umbro" e Angelo Peretti, autore del libro "Esercizi Spirituali per Bevitori di Vino".

Only Wine proseguirà lunedì 29 aprile con la terza e ultima giornata, dedicata esclusivamente al confronto tra i giovani produttori e gli operatori del settore ho.re.ca. e la stampa.

