Paola Agabiti, con Sir campione vola in alto l'Umbria

"La Sir torna a regalarci emozione e entusiasmo. Con la squadra umbra campione d'Italia vola in alto anche la nostra regione": a sottolinearlo è Paola Agabiti, assessore umbra allo Sport. "Un successo, che premia il grande impegno degli atleti e di tutto il team che ha investito in un gioco di squadra orientato verso grandi traguardi" ha aggiunto.

"Complimenti e grazie al presidente Sirci, al coach Lorenzetti, agli atleti e a tutto lo staff, per aver reso ancora possibile un sogno" ha detto ancora Paola Agabiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA