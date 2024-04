Riproduzione di Bacco di Caravaggio per l'Only wine

Ad accogliere i visitatori alla 11/a edizione di Only wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine inaugurato oggi a Città di Castello, anche la riproduzione del "Bacco" di Caravaggio, "dio del vino", realizzato in pictografia ad olio e biacca su tela con cornice in legno massello dorata in foglia oro da Stefano Lazzari e dallo staff della Bottega tifernate.

Non solo vino quindi ma per il pubblico anche un tuffo nella storia e nel passato, voluto per rendere ancora più originale ed interessante la rassegna enologica. Il Bacco di Caravaggio è collocato all'ingresso del palazzo Vitelli a Sant'Egidio che con il suo parco rinascimentale ospita la kermesse enologica.

La realizzazione dell'opera è avvenuta utilizzando le tecniche e con gli stessi colori da lui utilizzati dall'artista, con l'ausilio di una speciale lente d'ingrandimento così da ricreare ogni più piccolo dettaglio. La tela è realizzata in scala uno a uno, 94 per 84 centimetri.

Il Bacco di Caravaggio è un dipinto su tela realizzato tra il 1596 e il 1597 e oggi si trova alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Realizzata tra il 1596 e il 1598, l'opera presenta il dio del vino e dell'ebrezza sdraiato su un triclinio di fronte a una tavola imbandita, su cui spicca un cestino pieno di frutta.





