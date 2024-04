Si apre il sipario su 'Sergino Memories'

A dieci anni dalla scomparsa è ancora forte il vuoto lasciato da Sergio Piazzoli, un ragazzo di Perugia che con la sua intraprendenza e un amore sconfinato per la musica, ha portato ai massimi livelli il tasso artistico della piccola Umbria.

Spesso in anticipo, come dimostra tutto il suo percorso professionale. È stato infatti Piazzoli il primo a portare i Rem in Italia, profetico poi nel lanciare Vinicio Capossela (una sorta di fratello), caparbio a tal punto da convincere il suo idolo Robert Wyatt a spingersi fino a Umbertide o a trascinare nuovamente sul palco Fabrizio De André, pure lui conquistato dall'entusiasmo di questo organizzatore così atipico.

Ma anche unico nel lanciare festival o nuovi format come "Rockin'Umbria", "Music for sunset" all'Isola Maggiore oppure il Santa Giuliana trasformato in "Arena", spazio reinventato e che dai concerti di Bob Dylan e Bruce Springsteen ha poi preso nuova vita come luogo irrinunciabile anche per Umbria Jazz.

Tutto è pronto quindi ormai per "Sergino Memories", nome con il quale saranno racchiusi tre intensi mesi di iniziative ideate per omaggiare il promoter. Ad organizzarle il Comitato "Per Sergio Piazzoli" nato con lo scopo di non far disperdere il patrimonio culturale e musicale legato a Piazzoli, celebrandone la figura e l'importante contributo che lo stesso, con la sua importante attività, ha realizzato nel territorio regionale. Il Comitato si è formato a dieci anni dalla sua prematura scomparsa con la condivisione e l'apprezzamento degli eredi dello stesso.

"Sergino Memories" è ora anche un sito web (www.serginomemories.it) e una pagina social (su Fb il profilo "Musical Box Eventi" è tornato ad essere operativo trasformandosi in "Sergio Piazzoli").

Cuore delle iniziative celebrative naturalmente saranno i concerti. Alcuni eventi sono stati già annunciati, con il cartellone ufficiale e completo che sarà illustrato nel dettaglio nel corso di una imminente conferenza stampa.

La data di inizio è simbolica, con quel 14 giugno (ore 21.00) giorno del compleanno di Piazzoli, così come l'artista ospite.

Il cartellone del Sanfra all'Auditorium San Francesco di Perugia ospiterà infatti Enzo Avitabile, l'artista che lo stesso Piazzoli aveva invitato nel 2010 al Piccolo Teatro degli stabili di Assisi per festeggiare i 30 attività di promoter di eventi.

Il polistrumentista partenopeo presenterà il progetto "Acoustic World.

Il 22 giugno (ore 19.45) si cambia scenario con "Danilo Rea Play R. Sakamoto", all'Isola Maggiore di Tuoro, per il festival Moon in June.

Ad aprire il concerto al tramonto di Rea sarà il progetto Profili Mediterranei con Peppe Stefanelli, Maurizio Zammartino e Bolo Rossini che sarà la voce del gruppo al quale si aggiungeranno anche altri ospiti.

Il giorno successivo (23 giugno, ore 19.45) e sempre all'Isola Maggiore per Moon in June in programma ci sono "Connessioni sonore", un viaggio musicale senza confini con protagonisti Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori.

Ad aprire il concerto ci sarà la cantante Giorgia Bazzanti.

Sarà ancora il Lago Trasimeno il "palcoscenico" del concerto in programma il 27 giugno (ore 21.00) questa volta alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Con "Crêuza de Mä in tour" per Moon in June protagonista sarà Mauro Pagani.

Anche Perugia sarà toccata dai concerti, all'arena del Barton Park a Pian di Massiano. E proprio qua il 28 giugno (ore 21.00) si esibiranno i Cccp-Fedeli alla Linea. Il 29 giugno sempre al Barton Park di Perugia spazio anche ad una carrellata di gruppi ed artisti umbri: L'Estate di San Martino, Micrologus, Alessandro Deledda, Mora di Miriam Fornari, Toti Panzanelli.

Tra le città coinvolte nella carovana musicale ideata per "Sergino memories" non poteva mancare Umbertide, dopo Perugia il luogo per antonomasia dello storico festival "Rockin'Umbria". Il 30 giugno (ore 21.00) in piazza San Francesco andrà in scena "John Greaves play Robert Wyatt and more" per la stagione di Moon in June, festival di cui Wyatt è presidente onorario.

Anche l'avvio di Umbria Jazz sarà con un sentito omaggio a Sergio Piazzoli, evento organizzato quindi in collaborazione con il Comitato "Per Sergio Piazzoli" per le celebrazioni a dieci anni dalla morte. Il 12 luglio all'Arena Santa Giuliana, chiamata così proprio dal promoter perugino, protagonista sarà Vinicio Capossela, estimatore fin dall'inizio ed amico di Piazzoli. In occasione del trentennale dell'uscita di "Camera a Sud", "Altri tasti", il tour estivo di Capossela, lascerà il posto ai "Vecchi tasti", un concerto unico in cui verranno eseguiti i tredici brani del disco pubblicato nel 1994. Per Capossela ad Umbria Jazz è un ritorno, con il ricordo vivo ancora della serata ai Giardini del Frontone con Marc Ribot nella band.

Alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago il 26 luglio sarà il turno di Piero Pelù, all'interno del cartellone "Lacustica".

Non poteva non rispondere all'appello infine Francesco De Gregori, il principe della canzone d'autore italiana che non mancava mai nelle stagioni allestite da Piazzoli. "Un musicista tra i musicisti. Uno che conosceva cosa c'è al di qua e al di là del palcoscenico. Gli abbiamo voluto tutti bene perché aveva il dono di amare la musica": così ricordò Piazzoli lo stesso De Gregori in occasione del concerto omaggio che gli dedicò a Foligno a pochi mesi dalla sua scomparsa. Ora l'appuntamento è il 29 agosto all'Arena del Barton Park di Perugia.

Le iniziative targate "Sergino Memories" si arricchiranno inoltre con l'allestimento di una mostra commemorativa (Rocca Paolina, 14 giugno - 16 agosto). Con tutti i materiali della mostra sarà realizzato anche un libro/catalogo che conterrà pure testimonianze di artisti, promoter, rappresentanti istituzionali, giornalisti, spettatori che sarà poi presentato nelle principali città umbre.



