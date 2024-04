Sì della Giunta umbra sull'operazione Monteluce

La Giunta umbra ha valutato "di valenza attuativa strategica e coerente con il complesso delle politiche regionali" l'eventuale acquisizione da parte della Azienda territoriale per l'edilizia residenziale, del piano terra dell'immobile, di proprietà del Fondo Umbria comparto Monteluce, di cui la stessa Agenzia è proprietaria attualmente dei piani superiori.

L'Ater Umbria, infatti, aveva avanzato alla Giunta la richiesta di un parere in merito a tale acquisizione, motivandola articolatamente.

Nella delibera della Giunta - spiega Palazzo Donini - si sottolinea, anche alla luce del salvataggio e rilancio del Comparto ad opera di Prelios e dell'acquisizione da parte di Usl 1 dell'immobile che ospiterà la casa della salute di Perugia, che l'acquisto "andrebbe a completare una proprietà cielo-terra e quindi utile a valorizzazione l'attuale patrimonio di Ater, oltre che ad ottimizzare la gestione con notevole incremento del valore pubblico dell'intervento".

Ora sarà il Consiglio di Amministrazione dell'Ater a valutare definitivamente e procedere in merito per quello che per la Regione "si annuncia un altro decisivo tassello per la rinascita di Monteluce".



