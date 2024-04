Marchetti annuncia ingresso vicesindaco Giove nella Lega

Il segretario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti ha annunciato l'ingresso nel partito del vicesindaco di Giove, Pierluigi Moriconi. "E' una figura molto conosciuta nel panorama locale, ha saputo distinguersi per la sua competenza e il suo impegno nell'ambito delle deleghe al patrimonio e ai lavori pubblici" ha aggiunto.

"Il suo ingresso in Lega - afferma Marchetti in una nota del carroccio - non potrà fare altro che consolidare la nostra presenza sul territorio e garantire ulteriori forze e capacità per affrontare le sfide che ci si pongono davanti. Le porte della Lega sono sempre aperte a chi condivide i nostri valori e mette al primo posto il futuro della comunità, senza badare agli interessi personali".

Da parte sua, Moriconi ha inteso ringraziare "l'assessore regionale Enrico Melasecche e la senatrice Valeria Alessandrini vicesegretario regionale Lega Umbria, con i quali ho lavorato in questi mesi per progetti che riguardano il territorio, riscontrando sempre grande attenzione e impegno". "Un atteggiamento teso al lavoro per il territorio - ha aggiunto - che mi ha convinto a sposare la causa della Lega".



