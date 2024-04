Luca Dini candidato sindaco centrosinistra a Paciano

Luca Dini, classe 1972, è il candidato sindaco del centrosinistra a Paciano. "La persona che il Partito democratico ha deciso di mettere a disposizione del centrosinistra per affrontare la competizione elettorale amministrativa dell'8 e 9 giugno" spiegano i dem.

Dini - si legge ancora nella nota del Partito democratico - ha "una solida esperienza politica ed amministrativa", è un libero professionista ed imprenditore nel settore del web marketing; "il suo impegno civico dura da molto tempo e negli ultimi 10 anni ha ricoperto dapprima il ruolo di presidente della pro loco dopodiché il ruolo di vice sindaco di Paciano".

Da sempre impegnato all'interno di varie associazioni, nell'organizzazione degli eventi, nella valorizzazione del Lago Trasimeno come meta turistica.

"Luca Dini - spiega ancora il Pd - avrà il compito di guidare un percorso che porterà alla piena definizione programmatica ed alla scelta dei collaboratori che entreranno all'interno della lista che si presenterà per le elezioni del prossimo 8-9 giugno. In queste settimane di dialogo e confronto con tutte le forze politiche e sociali, il Partito democratico di Paciano è giunto alla scelta unanime di sostenente Dini e costruire una lista civica di espressione del centro sinistra aperta ai contributi di idee e proposte di chiunque abbia a cuore gli interessi del paese. Il Partito democratico di Paciano e il Partito democratico del Trasimeno ringraziano infine il sindaco uscente Riccardo Bardelli per il lavoro svolto, preso atto della sua volontà di non ricandidarsi dopo due mandati amministrativi".



