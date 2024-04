A una ricercatrice di Perugia il premio Paladini della salute

Assegnato alla dottoressa Virginia Boccardi, ricercatrice dell'Università degli Studi di Perugia, il premio "Recti Eques - Paladini italiani della salute" dedicato alle eccellenze italiane. Lo ha ricevuto a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio.

Boccardi è ricercatrice dell'Università degli Studi di Perugia e dirigente medico della struttura complessa di Geriatria dell'Azienda ospedaliera di Perugia, diretta dalla professoressa Patrizia Mecocci.

"Il premio ottenuto nella capitale, alla presenza di grandi personalità della comunità medico-scientifica, delle autorità e dei membri del comitato scientifico e del comitato d'onore, riconosce alla dottoressa Boccardi - sottolinea il Santa Maria della Misericordia - il contributo significativo alla ricerca e al miglioramento della salute pubblica; in particolare, è stata selezionata per il profilo professionale, clinico e di ricerca con particolare interesse alle problematiche nutrizionali e metaboliche nel paziente anziano nonché di promozione dell'invecchiamento in salute".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA