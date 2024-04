Gruppo Pd, 'il centrodestra del cambio di casacca'

"Il centrodestra del trasformismo e del cambio di casacca. Un centrodestra che prova a salvarsi di fronte al crollo verticale della Lega su tutti i fronti e che è completamente diverso rispetto a quello scelto dagli elettori nel 2019": così il gruppo del Pd dell'Umbria, di fronte agli ultimi assestamenti del centrodestra in consiglio regionale.

"L'ultimo anno - spiegano i consiglieri del gruppo in una nota - è stato quello del 'si salvi chi può' nel centrodestra regionale, a trazione Lega fino a qualche giorno fa e ora sconquassato da cambi di casacca che si cerca di minimizzare inutilmente. L'adesione dell'assessore Paola Agabiti a Fdi ha segnato la fine del civismo di destra e lo spostamento a destra della giunta regionale, nella quale Agabiti si era sempre distinta per equilibrio e moderazione. La Lega, gruppo di maggioranza e di riferimento della presidente Donatella Tesei, ha perso tre consiglieri regionali (Nicchi, Pastorelli e Peppucci) di cui due transitati in Forza Italia e uno a Fratelli d'Italia e altri due sono rimasti nel gruppo pur dichiarando l'intenzione di non rinnovare l'adesione al partito".

"Ricordiamo anche sommessamente - proseguono - la grottesca vicenda dell'assessore Melasecche e il tira e molla sulle sue dimissioni. Uno spettacolo desolante, culminato con l'espulsione dell'assessore, poi miseramente dimenticata".

"E' chiaro dunque - continuano i consiglieri - la corsa alla ricollocazione dei consiglieri regionali di centrodestra, mossa più da umani impulsi di 'salvezza' che dal bene comune dell'Umbria. Ci piacerebbe, di fronte a questo, che la presidente della Regione Donatella Tesei, orgogliosa esponente della Lega, esprimesse un giudizio e riferisse in consiglio sulla situazione politica della propria compagine di governo, in vista di una scadenza elettorale come quella delle Europee e delle Amministrative, che rischia di certificare l'irrilevanza del partito della presidente nel contesto del centrodestra".





