Brutto infortunio per il pilota ternano Danilo Petrucci, 33 anni e attualmente sesto nella classifica del Mondiale Superbike. A riferirlo è lui stesso, con tanto di foto, via social: "Ieri (giovedì, ndr) durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli (Macerata, ndr) ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi, invece di frenare, la moto ha accelerato. Ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra".

"È stata - scrive Petrucci - una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre a varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere".

Il centauro umbro, dopo le ultime ottime prestazioni nel WorldSbk ottenute nel weekend del 22-24 marzo a Barcellona, era atteso il 19-21 aprile in Olanda, ad Assen, una delle sue piste preferite.



