Mosca rivendica presa di un altro villaggio in est Ucraina

La Russia ha rivendicato la conquista di un altro villaggio nell'Ucraina orientale, continuando la sua lenta avanzata in questo settore del fronte dove si svolge la maggior parte dei combattimenti nonostante un'altra offensiva russa sia in corso nel nord-est. "Le unità del gruppo militare occidentale hanno liberato la città di Berestové in seguito al successo delle operazioni di combattimento", ha affermato il ministero della Difesa russo. La località è al confine tra le regioni di Kharkiv e Lugansk. Ieri Mosca aveva rivendicato la cattura del villaggio di Arkhangelské, sempre a est.



