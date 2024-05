Meloni,alle europee parla il popolo non salotti radical chic

"L'8 e 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare ma il popolo e quello del popolo da sempre è l'unico giudizio che ci interessa. Aiutateci a cambiare l'Italia e l'Europa. L'8 e 9 giugno date forza a Fratelli d'Italia". E' quanto dice la premier Giorgia Meloni in un spot elettorale trasmesso da La7 in vista delle europee. La premier apre lo spot ironizzando: "Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria - dice - del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell'Italia". E invece - aggiunge - "Quel che colpisce di questo video - replica il giornalista della rete Corrado Formigli sui social - è il salto di qualità.

Stavolta la Presidente del Consiglio non attacca i giornalisti di La7. Va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la nostra rete. La premier di mezzo Paese che dichiara guerra all'altra metà".



