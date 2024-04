Strappati alcuni manifesti Scoccia, 'non è democrazia'

Strappati durante la notte alcuni manifesti elettorali della candidata sindaca di Perugia per centro destra e civici Margherita Scoccia e di altri candidati.

L'episodio è avvenuto a Perugia in via XIV Settembre e vicino al liceo scientifico Galilei.

"Non sono sicura che questa forma di attivismo rivoluzionario possa rientrare nella definizione del termine democrazia" afferma Scoccia. "Spiace assistere - aggiunge - a questo genere di episodi e mi rammarica dover constatare che possano esistere forme di dissenso, che per quanto legittime, vengono attuate con modalità che non hanno nulla a che vedere con la competizione politica".



