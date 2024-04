Segretario Omphalos, a Perugia atti vandalici di continuo

"Margherita Scoccia oggi si lamenta del fatto che qualcuno ha strappato un suo manifesto in giro per la città. Ha ragione e siamo solidali. A Perugia piccoli e grandi atti vandalici capitano di continuo. Quello che sembra un po' assurdo è che l'assessora Scoccia se ne renda conto solo quando toccano la sua persona": a dirlo è il segretario di Omphalos, Lorenzo Ermenegildi Zurlo. "Di quelli che cittadini e associazioni hanno subito e subiscono ogni giorno non le è mai importato niente" aggiunge.

"Non ha detto una parola - sostiene Ermenegildi Zurlo - quando hanno strappato i manifesti di Omphalos Lgbti, ad esempio. Non ha fatto niente per contrastare l'abbandono in cui versano intere zone di Perugia. Dopo giorni di pacche sulle spalle, passerelle e nastri tagliati, diamo il benvenuto alla destra nella città reale, nel vero risultato della loro amministrazione".



