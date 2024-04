Morroni, Umbria del vino è una regione importante

"L'Umbria del vino è una regione importante, che nel corso degli anni ha visto sviluppare e consolidare una produzione di grande qualità che ha permesso di farci conoscere a livello internazionale": a dirlo è stato Roberto Morroni, assessore regionale all'agricoltura, a margine della presentazione dell'edizione 2024 di Only wine che si terrà a fine mese a Città di Castello. "Come Regione stiamo supportando questi processi e lo stiamo facendo con un uso adeguato delle risorse dell'Ocm" ha aggiunto.

"Vorrei ricordare - ha detto ancora Morroni - che di base abbiamo una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro annui, ma il plafond complessivo viene ridistribuito in base alla capacità di altre regioni di utilizzare le risorse e grazie a questa ridistribuzione l'Umbria riesce ad avere quasi 8 milioni, questo è stato il trand degli ultimi anni".

L'assessore ha anche sottolineato l'importanza del vino "come uno dei principali ambasciatori del territorio". "Pochi altri prodotti sono in grado di narrare l'Umbria come invece è in grado di fare il vino", ha spiegato Morroni. Che ha evidenziato anche il lavoro "intrapreso per far emergere l'Umbria del vino come un brand davvero regionale".



