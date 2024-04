Al Lyrick di Assisi spettacolo di beneficenza per l'Aucc

Un viaggio in musica a favore dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro: è quanto andato in scena sabato al teatro Lyrick di Assisi, con lo spettacolo "Il 7° Viaggio", promosso e organizzato dall'associazione "Se' de J'Angeli se…", con la direzione artistica di Lamberto Bisogno.

Parte dei proventi dello spettacolo saranno devoluti all'Aucc, per sostenere le tante e diverse attività svolte per i pazienti oncologici.

Tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco lo hanno fatto gratuitamente e sono espressione e fiore all'occhiello del tessuto artistico umbro.

Il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, ha definito la serata "straordinaria": "Abbiamo diffuso attraverso la musica - ha detto - il valore della solidarietà e della vicinanza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Vogliamo creare sempre più delle comunità solidali in cui il paziente non si senta mai solo nel difficile percorso di contrasto alla malattia. Far conoscere la nostra realtà significa anche prendere coscienza delle attività che svolgiamo e dell'importanza di sostenere la ricerca, pilastro fondamentale nella lotta contro il cancro. Una battaglia che non è solo dei pazienti, ma di tutta la società".

Il presidente ha ringraziato anche la Città di Assisi, in particolare il sindaco Stefania Proietti presente in sala, per aver patrocinato l'evento e il professor Giuseppe Servillo e la dottoressa Maria Agnese della Fazia dell'Università di Perugia - dipartimento di medicina e chirurgia, co-responsabili del laboratorio di patologia generale, per "il grande e insostituibile lavoro di ricerca che svolgono nel loro laboratorio", insieme ai tanti ricercatori, come Damiano Scopetti, anch'egli presente, che ha usufruito della borsa di studio Aucc.

Il presidente, in proposito, ha ricordato quanto "ogni donazione, anche la più piccola, sia fondamentale per alimentare la fiaccola dei servizi Aucc e della ricerca".

Sul palco si sono esibiti la band ufficiale de "Il Viaggio" l'Abraxas Band, Outsideband, Antonio Ballarano Band, Maltese & Friends, Swingle Kings e gli speaker di Radio RGS, Giorgio Contilli e Tiziana Borsellini, il Dj Gianluca Rastelli, i ballerini di Soleluna Dance Gallery.



