Dalla Provincia 460mila euro per le strade dell'Orvietano

Un intervento da 460mila euro per garantire sicurezza su quattro strade provinciali dell'Orvietano e ripristinare le ordinarie condizioni di percorribilità ed utilizzo: è l'investimento previsto dalla Provincia di Terni, utilizzando fondi ministeriali, sulle strade provinciali 99 dell'ex Aeroporto e 107 di Viceno nel comune di Castel Viscardo, sulla Sp 111 dell'Abbadia a Orvieto e sulla Sp 55 a Porano. Sulla 111, sulla 107, fuori dal centro abitato di Viceno, e sulla 55 a Porano i lavori sono terminati in questi giorni, mentre sulla Sp 99 ex Aeroporto a Orvieto e su un altro tratto della Sp 107, compreso il centro abitato di Viceno, iniziano oggi, venerdì 5.

I lavori conclusi - riferisce l'ente - hanno comportato un investimento di 260mila euro per rifare le pavimentazioni e la segnaletica orizzontale su diversi tratti tra quelli che presentavano le maggiori criticità. Sulla Sp dell'Abbadia i lavori hanno riguardato un tratto di circa 500 metri, dal km 2+800 al km 3+300. Sulla Sp 55 a Porano invece rifatto il piano viabile nel centro abitato per un altro tratto di 500 metri dal km 1+700 al km 2+200 migliorando gli standard di sicurezza per automobilisti e residenti.

Sulla Sp 107 il cantiere stradale ha interessato un tratto di circa 2 chilometri con il rifacimento anche della segnaletica orizzontale. Da considerare inoltre che sulla strada già vigeva un'ordinanza di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti e il divieto per quelli con massa superiore a 7 tonnellate.

I lavori iniziati oggi prevedono, con 200mila euro, il proseguimento degli interventi sulla stessa Sp 107 fino al centro abitato di Viceno e sulla Sp 99 dell'ex Aeroporto. Per quanto concerne la 99, anche qui era vigente un'ordinanza di divieto sia per i mezzi pesanti superiori a 7 tonnellate che per quelli a due ruote a causa del degrado del piano viabile.

L'intervento consisterà nella sistemazione di tutti i tratti maggiormente deteriorati e il rifacimento completo della segnaletica orizzontale.



