Allarme bomba nel tribunale di Perugia

Allarme bomba nella tarda mattinata di giovedì al tribunale penale di Perugia, in via XIV Settembre. L'edificio, all'interno del quale erano in corso le udienze, è stato evacuato e sono in corso i controlli da parte dei carabinieri con un team di artificieri. Accertamenti, in via precauzionale, estesi anche alla sede della Corte di Appello di Perugia.

Secondo quanto si è appreso, l'allarme è scattato dopo una telefonata giunta intorno alle ore 13.00 di govedì al 112 da parte di una persona che parlava italiano e che avrebbe annunciato la presenza della bomba in tribunale rivendicando una azione a sostegno dei fratelli musulmani.



