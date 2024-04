Fp Cgil, discriminazioni nell'azienda ospedaliera di Perugia

"L'azienda ospedaliera di Perugia continua a discriminare lavoratrici e lavoratori titolari di incarichi, che inspiegabilmente, a differenza di loro colleghi in situazioni del tutto analoghe, si vedono negare il diritto al rinnovo degli stessi, pur avendo avuto valutazioni positive e nessun provvedimento disciplinare. Ma il fatto più grave, è che l'azienda si rifiuta di dare spiegazioni": lo scrive la Fp Cgil dell'Umbria in una lettera indirizzata alla presidente della Regione, Donatella Tesei, e all'assessore alla Salute, Luca Coletto. "Lettera - sottolinea una nota della Cgil - inviata ormai da una settimana, che non ha ancora ricevuto alcuna risposta".

"Un fatto molto grave - rimarca la segretaria generale della Fp Cgil Umbria, Desirè Marchetti - che acuisce una situazione di mancata trasparenza di fronte ad una discriminazione difficile da comprendere tra lavoratrici e lavoratori della stessa azienda. Ci sono infatti incarichi che hanno cambiato denominazione o che hanno modificato il loro assetto, ma sono stati rinnovati - spiega la sindacalista - ed incarichi che nella medesima condizione non sono stati trasposti".

Secondo la Fp Cgil, dunque, è assolutamente necessario chiarire l'operato dell'azienda ospedaliera e applicare correttamente l'articolo 36 del contratto nazionale di lavoro 2019/2021 che prevede appunto la trasposizione degli incarichi.

"In mancanza di ciò - conclude la missiva indirizzata a Tesei e Coletto - sarà inevitabile l'attivazione di un ricorso giudiziario, con le ovvie conseguenze anche in termini di danno erariale".



