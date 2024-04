Blu anche la Basilica Assisi per consapevolezza su autismo

Anche la facciata della Basilica superiore di San Francesco in Assisi si illuminerà di blu questa sera in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Lo farà aderendo anche quest'anno alla campagna mondiale di sensibilizzazione "Light it up blue 2024".

L'iniziativa è promossa da Angsa Umbria, Associazione nazionale genitori soggetti autistici per la promozione e l'educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell'autismo.

"Siamo molto felici, come frati francescani, di partecipare a questa iniziativa" ha commentato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di san Francesco in Assisi. "Crescere come collettività intorno al valore e alla valorizzazione delle persone, che sono sempre un valore e una ricchezza - ha aggiunto -, è un cammino decisivo che è fatto sempre e solo di piccoli passi, come questo. Nel nome e con la forza che viene da san Francesco sogniamo, e allo stesso tempo cerchiamo di offrire il nostro piccolo contributo, per una società che sia davvero casa per tutti".



