Tesei, Umbria tra più ambite da turisti italiani e stranieri

"Auguro a tutti una serena buona Pasqua" afferma Tesei. "A tutte le famiglie umbre - aggiunge - ma anche ai tantissimi ospiti che che questo periodo arriveranno in Umbria. Dalle rilevazioni che stiamo facendo risulta che ancora una volta è considerata una delle mete più ambite da turisti e visitatori italiani e stranieri Quindi auguri - conclude Tesei per una serena Pasqua in Umbria a tutti".



