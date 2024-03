Pernazza, soddisfatti per Provincia Terni con Arvedi

La presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza prende atto ed esprime "soddisfazione per essere stati coinvolti da Arvedi Ast e dalla Fondazione Giovanni Arvedi-Luciana Buschini in un impegno in maniera coordinata con istituzioni, aziende, parti sociali, associazioni di categoria e datoriali che ha l'obiettivo di far crescere il territorio ternano e garantirne uno sviluppo organico e sostenibile". Lo dichiara in merito alla volontà dell'azienda di promuovere una giornata di studio e confronto con Regione, Provincia, Comune di Terni, sindacati, Confindustria, fondazioni e aziende per un piano di sviluppo territoriale. "Un obiettivo - sottolinea la Pernazza in una nota dell'ente - che la Provincia si è sempre posta nel contesto di un impegno istituzionale congiunto che vede coinvolta primariamente la Regione e di conseguenza le altre istituzioni e tutti i soggetti economici e sociali interessati. La Provincia è pronta a fare la sua parte e a partecipare a un tavolo in cui tutti gli stakeholder siano protagonisti di proposte, studi e approfondimenti in tal senso.

Siamo fiduciosi - conclude Pernazza - che l'importante contributo che Ast ha annunciato di voler dare possa tramutarsi in azioni concrete per il territorio".



