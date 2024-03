È già in moto la macchina organizzativa per la Grifonissima 2024. Giunta alla 43/a edizione, la manifestazione podistica si terrà come da tradizione a Perugia nella seconda domenica di maggio, il 12, e partirà da corso Vannucci per un percorso che abbraccerà interamente il centro storico con arrivo allo stadio Santa Giuliana.

L'organizzazione dell'evento è a cura della Fondazione Avanti Tutta attraverso l'associazione Avanti Tutta per Leonardo. Da giorni il responsabile Gianluca Pisello, storico promotore dell'evento - spiegano gli organizzatori in un comunicato -, ha chiamato a raccolta i collaboratori per definire i dettagli dell'evento. Su tutti la creazione del logo, che quest'anno è stato affidato all'artista perugino Andrea Deiana. Propone un Grifo in versione da corsa, accompagnato dallo slogan 'live, love, run!', con l'immagine di Leo Cenci e il famoso pollicione in abbinamento alla scritta Grifonissima.

Pisello parla di "un'immagine davvero suggestiva, che riscontrerà il successo dei partecipanti e di quanti hanno a cuore questo evento". "Da tempo - aggiunge - abbiamo aperto le iscrizioni sulla piattaforma www.icron.it, sia per la manifestazione competitiva da 10.5 chilometri che per quella non competitiva da 3,5. Siamo sicuri di accogliere tanti podisti e gente comune per un'altra edizione da ricordare".

La Grifonissima continuerà inoltre a collaborare con il mondo della scuola. Sono infatti in partenza gli inviti rivolti agli istituti primari e secondari di Perugia per ospitare gli alunni e le relative famiglie.

Sarà anche un'importante occasione per promuovere i temi legati alla prevenzione dalle malattie oncologiche.



