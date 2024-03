Comitato Perugia Amica sostiene Scoccia candidata sindaca

Da un'idea e "tanti progetti condivisi" da un gruppo di volontari, ma soprattutto di amanti degli animali è nato Il comitato "Perugia Amica" che ha ora annunciato la presenza alle prossime elezioni comunali, a sostegno della candidata sindaca Margherita Scoccia, con una propria lista che metterà al centro del programma il benessere degli animali d'affezione.

"La nostra lista - spiega il comitato in una nota - sarà composta da donne e uomini particolarmente sensibili alla causa del benessere animale e che saranno impegnati nel promuovere politiche inclusive e sostenibili per la tutela e la protezione degli animali d'affezione nel nostro comune, per questo i nostri candidati rappresenteranno un carico di esperienze e competenze, unite dalla passione e dall'impegno per migliorare le loro vite".

Tra i principali obiettivi della lista ci sono favorire e promuovere sempre più le politiche per la gestione dignitosa del randagismo attraverso programmi di sterilizzazione e adozione responsabile; promuovere l'istituzione di parchi e spazi verdi accessibili per gli animali domestici, in modo da favorire il loro benessere e quello dei loro proprietari; collaborare con le associazioni per garantire una maggiore efficacia nelle politiche pubbliche a sostegno degli animali; concretizzare le politiche avviate a sostegno delle fasce più deboli per garantire il benessere al proprio animale sotto ogni profilo a partire da quello sanitario.

"Negli ultimi anni a Perugia la sensibilità nei confronti del mondo animale è sicuramente cresciuta - si legge ancora nella nota - grazie anche all'avvio di progetti e politiche mirate. Siamo convinti però che sia necessario dare ai cittadini un segnale forte e chiaro rispetto alla tutela degli animali d'affezione e con Margherita Scoccia sindaco, da sempre sensibile all'argomento, si può' dar voce ai nostri amici animali e a tutti coloro che li amano, per affermare l'impegno della Città di Perugia come esempio di tutela e benessere degli animali anche come bisogno sociale. Anche per questa importante tematica...Perugia non si ferma!".



