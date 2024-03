Architetti delle aree sisma sospendono consegna dei progetti

Gli architetti della Provincia di Perugia operanti nella ricostruzione post-sisma 2016, "in attesa di una necessaria e ormai fondamentale chiarezza sulle procedure da applicare nella definizione dei progetti, si vedono costretti a sospendere qualsiasi nuova consegna di progetti fino alla necessaria definizione delle incertezze createsi. Tutto ciò anche al fine di tutelare i propri clienti". A renderlo noto è l'Ordine della provincia di Perugia.

Una decisione maturata - spiegano - dopo avere appreso che è stato presentato al Consiglio dei ministri un decreto legge "che sancisce lo stop alla cessione dei crediti e lo sconto in fattura".

Secondo l'Ordine degli architetti della provincia di Perugia "è ormai noto che l'insufficienza del contributo concesso non consente ai cittadini di completare i lavori senza dover ricorrere all'uso combinato dei superbonus". "Ora - aggiungono - eliminando questa possibilità i cittadini dovranno reperire le somme necessarie o non completare le opere. Inoltre è doveroso sottolineare la disparità di trattamento tra coloro che finora ne hanno potuto beneficiarne e quelli che per i più svariati motivi non hanno potuto farlo. Basti pensare che alcuni progetti non è ancora possibile presentarli! Se non si vuole che si impieghi il superbonus si adegui il contributo, circostanza che comunque entro il 2025 si dovrà fare se non si vuole fermare la ricostruzione".



