I sindaci umbri della Lega plaudono al nuovo codice della strada

Plauso dei sindaci umbri della Lega per l'approvazione del nuovo Codice della strada. "Più sicurezza, più controlli, più educazione stradale e pene più severe per chi guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Stretta anche per chi fa uso di cellulare e abbandona gli animali" sottolineano quelli di Foligno, Stefano Zuccarini, di Marsciano, Francesca Mele e di Umbertide, Luca Carizia.

"Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini - sostengono i sindaci in una nota -, ha fatto in poco tempo quello che la sinistra non è riuscita a cambiare in decenni: elaborare un nuovo codice della strada che ammoderna le regole, con l'obiettivo di salvare vite e tagliare la burocrazia. Purtroppo, troppo spesso leggiamo di vittime della strada e di famiglie distrutte a causa di incidenti determinati da chi non osserva le regole. Il Disegno di legge, frutto di un confronto approfondito anche con tecnici, associazioni e amministratori del territorio, aggiorna sanzioni e norme vecchie di decenni e allo stesso tempo garantisce maggiori strumenti a disposizione dei Comuni per intervenire sulla prevenzione e sull'educazione stradale. Tolleranza zero per chi guida ubriaco o drogato e maggiori tutele per gli utenti fragili, i giovani, le persone con disabilità. Finalmente, grazie a Matteo Salvini e alla Lega, è stato compiuto un passo decisivo in questa direzione. A tal proposito - concludono i sindaci Zuccarini, Mele e Carizia - ricordiamo con orgoglio l'impegno profuso dal militante umbro della Lega, l'avvocato Gianmarco Cesari, referente dell'Associazione italiana dei familiari vittime della strada, scomparso nel 2023, il quale ha partecipato al tavolo 'strade sicure' con Matteo Salvini, contribuendo al percorso di stesura del nuovo Codice".



