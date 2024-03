'Unistra Perugia', nuovo brand dei corsi di laurea

Una Università non più solo per stranieri, ma per tutti, italiani e stranieri. Con l'obiettivo di dare ancora più specifica visibilità a quel comparto dell'offerta formativa che non è rivolto soltanto a cittadini stranieri e posizionarsi in maniera innovativa nel mercato delle offerte universitarie, l'Università per Stranieri di Perugia ha lanciato il nuovo brand dei corsi di laurea, master e dottorati destinati a studenti italiani e internazionali.

Il nuovo logo "Unistra Perugia" si affianca così a quello storico "Università per Stranieri di Perugia" che continuerà a rappresentare l'istituzione e i corsi di lingua e cultura italiana: entrambi però saranno caratterizzati dal nuovo payoff "Università italiana e internazionale" che prende il posto del precedente "Ambasciatrice dell'Italia nel mondo". Realizzato dall'agenzia multidisciplinare Brand Culturale, il nuovo marchio è il primo passo di una rinnovata strategia di comunicazione dell'Ateneo illustrata nei dettagli nella sala Goldoni di Palazzo Gallenga.

"I corsi di laurea e laurea magistrale della nostra Università - ha affermato il rettore Valerio De Cesaris - ottengono valutazioni molto alte da parte degli iscritti e sono realmente internazionali, con circa il 60% di studenti italiani e il 40% di studenti di altre nazionalità. Tuttavia, il nome storico dell'Università può trarre in inganno e far credere che essa sia soltanto 'per stranieri'. Per questo motivo, abbiamo voluto avviare un processo di rebranding, che ci permetterà di comunicare in maniera più efficace un aspetto che consideriamo determinante: la nostra Università è per tutti, studenti italiani e di ogni provenienza".

"Il nuovo brand rispecchia l'attuale immagine coordinata di Ateneo, conservando l'allure e l'importanza storica e valoriale del marchio preesistente" ha spiegato Filippo Fettucciari, in rappresentanza di Brand Culturale, per poi aggiungere: "Un intervento delicato, perché mirato anche a salvaguardare il valore storico del marchio dell'Università per Stranieri di Perugia, nonché il valore del suo portato culturale nel mondo.

Questo progetto vede l'agenzia impegnata anche nella gestione dei social media e della comunicazione nazionale, con la specifica finalità di incrementare la quota delle immatricolazioni, accresciutesi, di fatto, già nell'anno accademico corrente". Come inoltre annunciato, la strategia di comunicazione prevede in futuro una serie di campagne mirate, che metteranno in evidenza i punti di forza dei corsi di laurea (comunicazione, relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo, sostenibilità sociale e ambientale, cibo e ospitalità) e le prospettive di carriera che essi offrono. Partendo dal brand, sarà qualificata ulteriormente anche l'identità del campus universitario, con la creazione di spazi e servizi che rispecchino le esigenze e le progettualità degli studenti. Verrà inoltre sviluppata una nuova linea di merchandising focalizzata sul nuovo brand, la quale consentirà agli studenti di veicolare la loro specifica identità accademica. L'Università per Stranieri di Perugia in questo modo - è stato infine spiegato - si rinnova guardando al futuro, ma mantenendo ben saldo il legame con la sua storia secolare. L'Ateneo, nato con il mandato di diffondere all'estero la conoscenza della lingua e della cultura italiana, ma che dal 1992 offre anche corsi di laurea rivolti agli studenti italiani, nel 2021 è entrato nel suo "lungo centenario", che tiene assieme la nascita dei primi corsi di Alta Cultura, nel 1921, e l'istituzione dell'Università, nel 1925. E proprio come ulteriore tappa di avvicinamento alle celebrazioni per i 100 anni del prossimo anno e all'interno di un percorso di valorizzazione dell'istituzione universitaria è stata avviata questa nuova fase progettuale nell'ambito della quale è nato intanto il nuovo brand "Unistra Perugia".

Il rettore De Cesaris, per l'occasione, ha già annunciato che l'Ateneo sta lavorando ad un libro che sarà editato da Treccani e ad un documentario in collaborazione con la Rai per ricostruire la storia centenaria e multidisciplinare dell'Università per Stranieri di Perugia.



