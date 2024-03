Tesei, a Milano fatto il punto per il rilancio di Monteluce

"Una intensa giornata di lavoro in Lombardia. Sfruttando il nuovo volo, che ci collega quotidianamente con Bergamo e nel week end con Milano Linate, siamo partiti questa mattina per incontrare nel capoluogo lombardo l'amministratore delegato di Prelios e fare un punto sulle fasi attuative del rilancio di Monteluce": è quanto ha scritto su Facebook la presidente della Regione Donatella Tesei.

"A seguire, insieme all'assessore Enrico Melasecche, abbiamo raggiunto il presidente della Lombardia Attilio fontana e l'assessore Claudia Terzi per parlare del rafforzamento dei rapporti economici, turistici e culturali tramite le nostre Regioni grazie all'alta velocità ed appunto il nuovo volo giornaliero" aggiunge.

"Nel pomeriggio - si legge ancora nel post di Tesei - una visita alla Brembo dove siamo stati accolti da Alberto Bombassei, fondatore della azienda leader mondiale del settore dei freni che ha anche numerosi rapporti con le nostre aziende umbre d'eccellenza. Successivamente abbiamo visitato il vicino Centro delle professioni, al Kilometro Rosso di Bergamo, una fucina di innovazione e ricerca applicata. La tappa successiva è stata nella sede di Confindustria di Bergamo dove abbiamo incontrato presidente, direttore e consiglio di presidenza per parlare delle possibilità di collaborazione tra i nostri tessuti economici che il nuovo collegamento aereo giornaliero porta".

"Ed ora pronti per tornare in Umbria in tempo per la sera" conclude Tesei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA