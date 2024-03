Perugia città Libera ha ricordato nomi delle vittime della mafia

In occasione della 29/a Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è svolta nel capoluogo umbro la manifestazione "Perugia città Libera", promossa da Libera Umbria in collaborazione con il Comune, la Commissione e l'Osservatorio antimafia della Regione.

Centinaia gli studenti partecipanti, con rappresentanze provenienti dalle scuole Bernardino di Betto, Mariotti, Volta, Galilei, Giordano Bruno, Capitini, Pieralli, Giovanni Cena, Gabelli e Pestalozzi.

Teatro dell'iniziativa è stata la stazione Fontivegge, dove è avvenuta la consueta lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, seguita dall'intitolazione del piazzale ex metro park a Dario Capolicchio e del sottopasso a Peppino Impastato.

Sul palco, oltre al presidente di Libera Umbria, Walter Cardinali, si sono avvicendati il sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi, la consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia, il presidente della commissione d'inchiesta antimafia dell'Assemblea legislativa, Eugenio Rondini, il prefetto Armando Gradone, insieme ad altre autorità civili, militari, religiose e agli studenti in occasione della lettura dei nomi. Presente per il Comune di Perugia anche l'assessore alle politiche sociali, Edi Cicchi. A coordinare gli interventi c'era Fabrizio Ricci.



