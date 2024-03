Squarta, ponte Sellano è esempio di buona amministrazione

"E' un esempio di buona amministrazione" per il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta quello che ha permesso di realizzare a Sellano il ponte sospeso più alto d'Europa. Lo ha detto intervenendo all'incontro che ha preceduto l'inaugurazione.

"Il Comune - ha detto Squarta - ha potuto intercettare le risorse comunitarie attraverso la Regione".

Il presidente dell'Assemblea ha poi parlato di "cambio di passo da parte dell'Umbria sul turismo".

Riferendosi al ponte, Squarta l'ha definito "opera d'impatto fondamentale per la regione". "Ha anche un valore simbolico - ha concluso - per far conoscere ancora di più le bellezze dell'Umbria in ambito internazionale".



