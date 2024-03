Cucinelli, per l'Italia bel momento perché siamo credibili

"Per l'Italia è un momento particolarmente bello, perché siamo credibili": è quanto ha detto Brunello Cucinelli, imprenditore umbro del cachemire, partecipando all'inaugurazione del ponte tibetano nel borgo di Sellano.

"Siamo lo 0,7% della popolazione, ma siamo la settima potenza al mondo" ha spiegato. "Siamo - ha sottolineato ancora Cucinelli - i più grandi manifatturieri al mondo di qualità, vuol dire che abbiamo le mani sapienti, i nostri giovani sono considerati come coloro che sono i più bravi al mondo a intercettare la non linearità delle cose, quindi siamo un popolo speciale. Non conosco qualcuno che non vuole venire a visitarci, le nostre scuole le trovo bellissime perché hanno questa idea di educare e non istruire. Sono sostenitore dell'educazione perché un essere umano educato è aperto al mondo, quindi credo che la nostra Italia abbia grandissime possibilità. Già adesso viviamo bene e siamo visti bene nel mondo".

Cucinelli, ci saranno sempre saggi per fare la pace

"Credo che ci saranno sempre uomini saggi che faranno la pace e la pace non sarà fatta dai grandi presidenti, ma da coloro che collaborano con questi grandi": a dirlo all'ANSA è Brunello Cucinelli. Parole arrivate a margine dell'inaugurazione del ponte tibetano di Sellano. "Porto sempre un esempio - ha spiegato Cucinelli -: nel 1600 in Europa c'è stata la grande guerra dei 30 anni, eppure anche lì uomini saggi, dopo 30 anni di guerra, si sono riuniti e hanno fatto la famosa pace di Vestfalia. Secondo me è un momento in cui abbiamo bisogno di riunirsi e sono convinto che la pace sarà fatta, perché abbiamo bisogno di pace e perché anche chi fa la guerra ha paura della guerra".

