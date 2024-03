Lieve trauma cranico per Di Cioccio, salta live PFM ad Assisi

Il concerto della PFM - Premiata Forneria Marconi in programma oggi 22 marzo al Teatro Lyrick di Assisi è rinviato a causa di un lieve trauma cranico dovuto ad un incidente di Franz Di Cioccio.

Il concerto, che fa parte del tour "PFM canta De André Anniversary" (prodotto da D&D Concerti e organizzato in collaborazione con Ventidieci) verrà recuperato domenica 28 aprile alle 18.

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data; eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate entro e non oltre il 29 marzo, presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.



