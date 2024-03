Ex Tct, Arvedi comunica l'assunzione dell'intero organico

Si è conclusa oggi nel migliore dei modi la vicenda dei lavoratori ex Tct: Acciai Speciali Terni ha infatti comunicato che procederà con l'assunzione dell'intero organico. Lo rende noto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni.

"Voglio esprimere grande soddisfazione per il lavoro compiuto e ringraziare in primis Ast per aver tenuto fede agli impegni presi", ha commentato l'assessore.

"La risoluzione di questa crisi - ha aggiunto - è frutto di un confronto costruttivo tra tutte le parti e dimostra quanto le relazioni industriali siano un valore per la famiglia Arvedi.

azienda, Regione Umbria, organizzazioni sindacali e datoriali hanno lavorato verso un obiettivo comune nel rispetto dei propri ruoli".

L'assessore ha concluso sottolineando che "fin dai primi mesi del mio mandato ho voluto assumere direttamente la guida dei tavoli di crisi con l'intento di valorizzare il dialogo e la rete delle relazioni ed oggi raccogliamo ancora una volta i frutti di questa scelta".



