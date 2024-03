Speranza, dal Covid monito a investire di più sul sistema sanità

Per Roberto Speranza, ministro della Salute durante l'emergenza Covid, quella legata al virus "è una lezione fortissima che credo sia arrivata a ciascuno di noi". "Il monito è investire di più sul servizio sanitario nazionale" ha aggiunto con l'ANSA a Perugia, dove ha presentato il suo libro "Perché guariremo".

"Credo che questo sia il punto veramente decisivo - ha detto Speranza - e quegli anni così duri non possono scivolare via lasciandoci esattamente come eravamo prima. Allora abbiamo investito di più e non dobbiamo tornare indietro, ma continuare a investire perché il sistema sanitario nazionale è la cosa più importante che abbiamo. Questa è la lezione di fondo".

Speranza ha invitato a "chiudere la stagione dei tagli".

"Basta considerare la sanità una Cenerentola" ha aggiunto.

"Avevamo detto tutti 'mai più tagli e disinvestimenti' - ha ricordato Speranza - e non bisogna tornare indietro mentre la sensazione, purtroppo, è che lo si stia facendo. Questo è il grande punto".

Riguardo alla Commissione d'inchiesta sul Covid, all'ex ministro "sembra più uno strumento di polemica politica". "Non si spiega ad esempio - ha proseguito - perché non ci sono le Regioni. E' più uno strumento per fare male politicamente agli avversari. Non mi sembra sinceramente uno strumento degno di un grande Paese".



