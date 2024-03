"Posso solo dire che darò una mano. Darò una mano come giusto che sia": Roberto Speranza, deputato del Pd ed ex ministro, ha risposto così a una domanda dell'ANSA sulla situazione politica in Basilicata in vista delle regionali. Lo ha fatto a Perugia dove ha presentato il suo libro "Perché guariremo".

All'iniziativa sono intervenuti, fra gli altri, Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e Sanità del Pd, e Tommaso Bori, segretario umbro del partito.



