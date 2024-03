Regione proroga termini per fiera food a New York

La Regione ha prorogato il termine per presentare la manifestazione d'interesse a partecipare al Summer fancy food di New York che si terrà dal 23 al 25 giugno presso il Javits center. La Regione ricorda che è considerata punto di riferimento del mercato mondiale del food e sarà una "straordinaria vetrina internazionale" dove esporre e raccontare le eccellenze dell'Umbria.

La missione è organizzata dall'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria.

Le aziende potranno presentare la manifestazione di interesse a partecipare a partire dalle 9 dell'8 marzo fino alle 17 del 20 marzo, inviando la propria candidatura all'indirizzo pec sviluppumbria@legalmail.it e sviluppumbria@legalmail.it.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA