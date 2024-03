Tesei, occupazione al 66.5 per cento in Umbria

"Ancora buone notizie per l'economia umbra. Secondo i dati diffusi dall'Istat oggi, il tasso di occupazione 2023 si è attestato al 66,5%, migliorato ancora di 1,6 punti rispetto al 2022 e migliore del dato italiano di ben cinque punti": lo sottolinea la presidente della Regione, Donatella Tesei, in un post sul suo profilo Facebook.

"Così la disoccupazione - prosegue - che scende nel 2023 al 6% in diminuzione di più di un punto rispetto al 2022 ed ormai inferiore alla media Italia di quasi due punti".

"I dati dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta, dobbiamo continuare convintamente a percorrerla", commenta la presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA