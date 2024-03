Colaiacovo, 'il nostro è stato un percorso verso le persone'

"Sono stati anni impegnativi, entusiasmanti, a volte difficili, con l'obiettivo di far crescere e migliorare la Fondazione, e di riflesso il nostro territorio": Cristina Colaiacovo, presidente uscente di Fondazione Perugia, ha fatto il punto, in una conferenza stampa, sul suo mandato quadriennale.

"Per raccontare la mia presidenza - ha detto - abbiamo scelto il titolo 'Un percorso verso le persone', sintesi efficace del cammino intrapreso per avvicinarsi maggiormente alla comunità".

La presidente ha ricordato il rebranding avvenuto nel trentennale del 2022, quando la Fondazione Cassa di Risparmio è divenuta Fondazione Perugia. "per rendere il nostro contributo più moderno, efficace e soprattutto completo. Non più solo ente erogatore, ma catalizzatore di energie e attivatore di processi.

Volevamo andare oltre i bandi erogativi, accompagnando gli enti in tutte le fasi dei loro progetti e allargando la platea dei beneficiari".

In questi quattro anni, si è rafforzata la sinergia con la Consulta delle Fondazioni umbre, ad esempio attivando un sostegno congiunto alla Fondazione contro l'usura e finanziando un grande progetto contro la dispersione scolastica, e con l'Associazione delle Fondazioni e Cassa di Risparmio. Importante il capitolo arte e cultura: i quattro anni i musei della Fondazione hanno accolto oltre 80.000 visitatori.

Il direttore generale di Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, ha ricordato che in questo mandato l'ente filantropico ha erogato oltre 40 milioni di euro, deliberato 900 progetti e pubblicato 31 bandi, attivando più di 1.400 partenariati. Presentato anche il nuovo comitato di indirizzo della Fondazione, composto da 20 membri, dieci nominati dall'Assemblea dei soci (Giuseppe Abbritti, Alessandro Baglioni, Nicolò Bertotto, Alcide Casini, Ernesto Cesaretti, Roberta Datteri, Angelo De Poi, Biagino Dell'Omo, Lucio Lupini, Giorgio Moretti) e dieci scelti fra le terne fornite da enti e Ordini professionali (Francesco Asdrubali, Mariagiovanna Belardinelli, Maria Pia Benedetti, Andrea Capaccioni, Simonetta Cesarini, Chiara Ferretti, Daniele Moretti, Roberto Moretti, Massimo Panfili, Elena Santicchi). A maggio il comitato nominerà il nuovo presidente.



