Dalle guerre a intelligenza artificiale al Festival giornalismo

Conto alla rovescia per l'edizione 2024 del Festival del giornalismo a Perugia.

Dal 17 al 21 aprile il capoluogo umbro sarà ancora la capitale globale dell'informazione.

Guerre, elezioni, media in esilio, ma anche dibattiti intorno all'intelligenza artificiale, alla crisi climatica, alle donne, sono solo alcuni dei principali temi che saranno trattati da quasi 600 speaker provenienti da tutto il mondo, pronti ad alternarsi ai microfoni di più di 200 eventi in programma in diversi luoghi del centro storico della città (ingresso libero, diretta streaming e on demand sul sito e sul canale YouTube).

Il Festival è stato presentato dai fondatori e organizzatori, Arianna Ciccone e Christopher Potter. Con loro la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco di Perugia Andrea Romizi.



