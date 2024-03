Tesei, i grandi eventi sono fondamentali per l'Umbria

"Il mantenimento dei grandi eventi è fondamentale per la nostra regione e compito delle istituzioni è creare le condizioni per questo": lo ha sottolineato la presidente umbra Donatella Tesei intervenuta alla presentazione del programma del Festival del giornalismo. "Caratterizzato da incontri sempre di particolare importanza globale, con al centro il giornalismo" ha aggiunto.

Per Arianna Ciccone "l'appoggio di Regione e Comune è stato sempre fondamentale". "Anche per una questione che spesso si dimentica - ha aggiunto -, quella del rispetto dell'indipendenza del festival e delle nostre decisioni contenutistiche".

Ciccone che ha infine ricordato "l'identificazione totale tra festival e città, visto che a livello internazionale tutti lo chiamano il festival di Perugia e non più festival del giornalismo".

"Siete un orgoglio incredibile per la città - ha detto il sindaco di Perugia Andrea Romizi - ed esprimo la più grande riconoscenza per quello che ogni anno avete costruito e poi consolidato. Confermiamo il contributo e la volontà di farlo crescere ancora. Al contempo un altro supporto futuro sarà quello degli spazi, con luoghi come San Francesco al Prato e il Teatro Pavone".



