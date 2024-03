Il Festival del giornalismo è il più internazionale di sempre

Sarà l'edizione più internazionale di sempre, "grazie soprattutto alle numerosissime e importanti proposte arrivate durante la fase organizzativa dell'evento, a sottolineare la fiducia e la stima consolidate" nei confronti dell'appuntamento. Con queste parole i fondatori e direttori del Festival internazionale del giornalismo, Arianna Ciccone e Christopher Potter, hanno svelato il programma nel corso della presentazione all'Hotel Brufani. Lo hanno fatto insieme alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e al sindaco di Perugia Andrea Romizi.

"Stiamo assistendo a quella che possiamo chiamare una vera e propria disumanizzazione, ed è proprio questo uno degli approcci con cui analizzeremo quello che sta accadendo tra israeliani e palestinesi" ha affermato Ciccone. "Liberate gli ostaggi e cessate il fuoco - ha aggiunto -, è questa la posizione che sarà rispettata dal festival. Prendiamo posizione oggi come fatto lo scorso anno con l'invasione della Russia in Ucraina". Anche questo un fronte di un'altra guerra che non sarà dimenticato.

"Parleremo di quello che succede in Russia", spiega Ciccone.

"Il Festival compie 18 anni ma è ancora in fase di crescita e questo è un ottimo segnale - hanno sottolineato ancora Ciccone e Potter - perché è un evento considerato unico e magico grazie al lavoro di questi anni che ha visto crescere e ampliare sempre più la rete di partecipanti, tra speaker e pubblico, e la sua community internazionale. Quindi il prossimo anno questo format sarà ancora più accentuato visto che aumenteremo gli eventi internazionali".

E per evidenziare la "reputazione stellare" che il Festival ha all'estero, i due organizzatori hanno ricordato l'invito nell'ottobre scorso a New York all'incontro annuale delle fondazioni filantropiche che sostengono il giornalismo in America e non solo, organizzato da Media Impact Funders, per raccontare il modello del Festival perugino.

La 18/a edizione può contare quindi sulla donazione di Craig Newmark, tra i più importanti filantropi al mondo. Main sponsor sono anche Google News Initiative e Knight Foundation, oltre ad altri come Luminate, McKinsey & Company, Microsoft, Open Society Foundations.



