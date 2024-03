Accordo Simest e Regione Umbria per l'internazionalizzazione

Un accordo di collaborazione per l'internazionalizzazione delle aziende umbre che va a supporto della crescita dei mercati esteri delle imprese del territorio per renderle, attraverso strumenti finanziari, sempre più competitive, è stato sottoscritto da Simest e Regione Umbria.

L'intesa è stata firmata dalla presidente Donatella Tesei e dal presidente della società per l'internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Pasquale Salzano, alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni.

"Sono molto orgogliosa del fatto che siamo la terza regione - ha affermato Tesei - a sottoscrivere l'accordo dopo Lazio e Lombardia, a significare che l'Umbria è veramente proiettata a pieno titolo nel supportare l'economia regionale e delle nostre imprese a livello globale".

Presidente Tesei che ha poi dichiarato che la firma "è un fondamentale tassello verso quel necessario processo di internazionalizzazione delle imprese umbre, un percorso che abbiamo avviato da tempo al fine di accompagnare le nostre realtà imprenditoriali nei mercati esteri".

Si avvia - è stato spiegato - un'attività sinergica volta a promuovere nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende regionali e delle rispettive filiere produttive in tutti i Paesi in cui opera Simest al fine di aumentare il grado di penetrazione del Made in Italy nei mercati esteri.

A tal fine saranno selezionati progetti imprenditoriali volti alla crescita estera delle aziende, saranno promossi inoltre tutti gli strumenti di finanza agevolata gestiti da Simest e le parti collaboreranno all'organizzazione di eventuali missioni all'estero.

"La firma, grazie alla sinergia con la Regione ci permetterà di continuare a supportare le aziende del territorio, visto che è sempre più complesso operare all'estero con una geopolitica in continuo movimento" ha detto Salzano.

"Ampliamo con Simest - ha sottolineato Fioroni - gli strumenti a supporto, sempre più flessibili e differenziati, che accompagnino le imprese ad implementare la competitività.

L'Umbria, come in altri ambiti, anche in materia di export può ambire ad essere protagonista dei grandi mercati".



