Prisco, grande attenzione del premier per l'Umbria

"Quest'oggi abbiamo assistito alla firma di un importante accordo tra il Governo e la Regione che prevede il finanziamento di 210 milioni di euro destinati a opere pubbliche, tra cui l'Aeroporto dell'Umbria San Francesco, il Teatro Turreno, la Rocca Paolina e lo spazio espositivo UmbriaFiere, e incentivi alle imprese. Attraverso lo stanziamento di tante ed importanti risorse il Governo sostiene lo sviluppo del sistema imprenditoriale della nostra regione attraverso progetti strategici e investimenti in settori fondamentali, quali la ricerca e l'innovazione, l'energia, la cultura, il sociale e la salute". Lo sottolinea in una sua nota il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.

"Ho ringraziato personalmente il presidente Meloni - aggiunge Prisco - per l'attenzione che, ancora una volta, dimostra concretamente nei riguardi del tessuto sociale ed imprenditoriale dell'Umbria, in una visione strategica che mira alla crescita dell'intera nazione".



