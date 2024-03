Copasir programma le date delle audizioni di Melillo e Cantone

Il Copasir in queste ore - a quanto si apprende - sta programmando le date per le audizioni del procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo e del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. I due magistrati avevano chiesto di essere ascoltati anche dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in relazione all'inchiesta sugli accessi abusivi alla banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette. Per domani alle 14.30 era già in programma una riunione del Copasir. Nelle prossime ore si deciderà sulla calendarizzazione delle audizioni.



